Un nuevo incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Asturias

El viento hace que las llamas se reproduzcan a gran velocidad y ya es el fuego que más rápido avanza desde el inicio de la oleada de este mes de agosto

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:45

Un nuevo incendio en Ibias declarado este martes ha obligado a evacuar a los vecinos de las localidades de Villamayor y Villarcebollín. El fuego, iniciado ... en torno a las 18.10 horas junto a la piscina de San Antolín de Ibias, se cree que se ha sido intencionado y se extendió peligrosamente por un antiguo pinar, poniendo en riesgo al pueblo de estos dos pueblos, cuyos vecinos fueron evacuados de forma preventiva. Además, tal y como confirmó el presidente del Principado en un mensaje escrito en sus redes sociales, también se recomendó el desalojo, en este caso voluntario, de otras cuatro localidades: Dou, Andeo, Piñeira y Centenales. Los motivos de esta recomendación se debieron a la alta concentración de humo. Para la atención de las personas evacuadas se ha activado la ERIE Psicosocial y de Albergues de Cruz Roja.

