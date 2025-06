Nueve heridos al chocar un vehículo en una exhibición de derrapes en Galdakao

Nueve personas resultaron heridas en la tarde de este domingo en el barrio Urreta de Galdakao en un accidente durante un espectáculo de derrapes de ... coches que se estaba celebrando en Bizkai Kalea en el marco de las fiestas de San Juan. Según testigos presenciales, uno de los conductores que participaban en la Exhibición Motor Show y en las batallas de 'drift' -donde lo que se valora es el tiempo y la inclinación en la que se efectúa el trompo- perdió el control del vehículo en plena derrapada -todo apunta a que chocó con las ruedas traseras contra un bordillo- y se subió a la acera llevándose por delante una valla de protección y golpeando a varios de los espectadores junto a la terraza de un bar. Al menos una de las víctimas quedó encima del motor. La peor parte se la llevaron un señor que se cayó hacia atrás y se dio con la cabeza contra el suelo, aunque no llegó a perder el conocimiento, y una chica que sufrió un grave corte en la pierna y, posiblemente, la fractura de algún hueso. El resto presentaban heridas «leves», aunque todos fueron trasladados al hospital de Galdakao, según explicaron fuentes autorizadas del Consistorio.

No era la primera vez que se celebraba un espectáculo de estas características en Galdakao. Unai y Marta estaban tomando algo en la terraza de la taberna Rioja, situada a apenas un metro de la valla colocada para perimetrar el circuito. Les estaba gustando el show: los trompos, el ruido de los neumáticos, el humo y las marcas de caucho en el asfalto. «Muchos estaban apoyados directamente sobre la valla. Esos han sido los que se han llevado el golpe», explicaba Unai a El Correo.

Piden más seguridad

El responsable de la taberna Rioja no vio el momento del impacto porque estaba atendiendo en la barra. Pero cuando salió para ver lo que había ocurrido vio a «gente en el suelo» y el coche «en la acera». A pesar de lo cerca que le pasó la valla, Unai insiste en que no vio peligrar su vida. Desde la terraza no sintieron que el coche se abalanzaba sobre ellos. Pero destaca los episodios de pánico que se vivieron tras el siniestro, sobre todo entre las familias de los afectados. A algunos de ellos -apunta- la valla les lanzó contra la cubierta de cristal de la terraza, que también acabó dañada. Este vecino de Galdakao apunta que un niño también se llevó un golpe durante la exhibición que le tiró al suelo y que a su madre le costó tranquilizarse hasta comprobar que no tenía heridas de gravedad.

Pasado el susto, muchos testigos empezaron a preguntarse si las medidas de seguridad que se establecieron -colocar 160 vallas para cerrar el circuito- eran suficientes para evitar lo que pasó este domingo. Desde el Ayuntamiento apuntaron que «los protocolos de seguridad se realizan de manera externa valorando las características de cada evento». Algunas residentes detallaron en este sentido que en las bajadas de goitiberas de Galdakao se colocan fardos de paja que este domingo «podrían haber minimizado el impacto».