Neveras de playa: todo lo que debes saber para evitar intoxicaciones

Forman parte de toda estampa veraniega que se precie. Durante la temporada estival, playas, espacios fluviales y áreas de picnic se pueblan de neveras cargadas ... con algunos clásicos como tortillas de patatas, filetes empanados, bocadillos, fruta, cervezas o refrescos. Sin embargo, ¿sabemos bien como actuar para evitar sufriendo una intoxicación que nos arruine las vacaciones? Para refrescar las recomendaciones básicas, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha elaborado una guía en la que recuerda cómo debemos manipular correctamente estas neveras. ¿Su primer consejo?: «Es importante que tengan la capacidad de mantener los alimentos a una temperatura igual o inferior a 4 °C», explica Amparo Gamero, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud.

«Lo ideal es llevar los alimentos o bebidas previamente congelados, como las botellas de agua. Esto ayuda a mantener una temperatura baja durante más tiempo, ya que la descongelación progresiva actúa como refrigerante natural», apunta Gamero. Si la temperatura ambiente supera los 30 °C, la comida no debe pasar más de una hora alejada del frío. Además, hay que usar acumuladores de hielo y mantener la nevera cerrada y a la sombra.

Y es que como advierten desde la UOC, en verano la proliferación de gérmenes se produce por la combinación de tres factores: las temperaturas elevadas, la humedad y el tiempo, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La mayoría de bacterias se reproducen de forma óptima a 37 °C. Por ello, con el fin de mantener la temperatura idónea durante más tiempo, es importante colocar la nevera bajo la sombrilla, en zonas de sombra, o a ser posible sumergida en la orilla del mar o del río.

En el caso de las neveras tradicionales con bloques de hielo o cubitos -las más socorridas y económicas- la experta plantea reponer el hielo para garantizar la refrigeración continua.

¿Qué tipo de alimentos llevar? Desde la Universitat Oberta de Catalunya recuerdan que son preferibles los productos no perecederos, «como los frutos secos, los enlatados, así como los cocidos, como tortillas (bien cuajadas) y legumbres, ya que tienen menor carga microbiana que los crudos». Entre los alimentos que hay que evitar destacan los crudos, como carnes o pescados, por su alto riesgo de contaminación, así como productos lácteos o salsas, sensibles a los cambios de temperatura.

Según la OCU, no es recomendable llevar en neveras portátiles de playa mayonesa casera o salsas con huevo crudo, tortillas poco cuajadas, ensaladilla rusa, mariscos y pescados crudos o cocidos, postres con crema o nata (como natillas o pasteles), arroz, pasta o patatas cocidas que se han mantenido tibias o quesos frescos y lácteos no pasteurizados.

Por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda una lista de alimentos que sí se pueden llevar con seguridad relativa en dichas neveras. Entre ellos fruta entera sin cortar (manzanas, plátanos, uvas), frutos secos y pan, embutidos curados (jamón serrano, salchichón, chorizo), quesos curados, conservas (atún, sardinas, mejillones en escabeche), ensaladas aliñadas con aceite y vinagre (sin huevo ni salsas), agua, bebidas cerradas y refrigeradas previamente.

Riesgos

De no seguir estos consejos, o mantener la comida en la nevera demasiado tiempo mientras sube la temperatura, aumentan los riesgos de intoxicación alimentaria, porque se favorece la proliferación de microorganismos e incluso de toxinas y gérmenes en los productos, explica Gamero.

Y es que los alimentos que no deben llevarse en las neveras pueden desarrollar con altas temperaturas salmonella, vibrio, listeria, staphylococcus aureus, bacillus cereus, clostridium perfringens y listeria monocytogenes, advierte la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Cómo limpiarlas

Otro aspecto importante es la limpieza con el fin de evitar la contaminación de los alimentos. En la playa o en la montaña, las neveras se ensucian con arena y tierra, por lo que es necesaria una «limpieza exhaustiva y adecuada, así como la desinfección con productos específicos con el fin de tenerla lista para su siguiente uso», recomienda la profesora.

Según la OCU, en verano hay que extremar la limpieza con productos naturales y ecológicos, como el bicarbonato sódico, el vinagre blanco de limpieza o el lavavajillas líquido ecológico.