Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Neveras de playa: todo lo que debes saber para evitar intoxicaciones

Expertos advierten de que las altas temperaturas y una mala manipulación favorecen la proliferación de bacterias como la salmonela o la listeria

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:27

Forman parte de toda estampa veraniega que se precie. Durante la temporada estival, playas, espacios fluviales y áreas de picnic se pueblan de neveras cargadas ... con algunos clásicos como tortillas de patatas, filetes empanados, bocadillos, fruta, cervezas o refrescos. Sin embargo, ¿sabemos bien como actuar para evitar sufriendo una intoxicación que nos arruine las vacaciones? Para refrescar las recomendaciones básicas, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha elaborado una guía en la que recuerda cómo debemos manipular correctamente estas neveras. ¿Su primer consejo?: «Es importante que tengan la capacidad de mantener los alimentos a una temperatura igual o inferior a 4 °C», explica Amparo Gamero, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  6. 6 Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes
  7. 7 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  8. 8 Denuncian ante la Guardia Civil un GPS oculto en un coche de la policía de Ojén
  9. 9 Dónde y cómo ver el Málaga-Betis del Trofeo Costa del Sol
  10. 10

    La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Neveras de playa: todo lo que debes saber para evitar intoxicaciones

Neveras de playa: todo lo que debes saber para evitar intoxicaciones