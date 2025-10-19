Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una mujer sujeta un puñado de pimientos recién cogidos en un huerto de Lodosa. R. C.

Navarra enseña lo que vale un pimiento

El piquillo de Lodosa se convierte en reclamo turístico de temporada para revalorizarse ante una competencia feroz

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:20

Comenta

Fin de semana de otoño, paseo al atardecer por un viñedo, visita a una bodega y cata de vinos. Apetecible, ¿verdad? Ahora cambiemos el viñedo ... por un campo de pimientos de piquillo en Lodosa, la visita a la bodega por una conservera y la cata por un taller de asado y embotado con artesanos. El plan sigue siendo atractivo, quizá menos evidente, ideal para el viajero 'foodie' que ya se ha pateado decenas de bodegas y busca algo distinto. A esa diferencia apela el Gobierno de Navarra para construir un destino enogastronómico. Ojo, que no se trata solo de convertir el campo en un reclamo: en este caso, el turismo es una herramienta para revalorizar sus productos. Si visitar las bodegas ha conseguido que entendamos lo que vale el trabajo detrás de cada botella, ¿por qué no hacer lo mismo con un bote de pimientos?

