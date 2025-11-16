Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva a una ONG francesa

Ni más ni menos que 730.000 latas de conserva. Es la donación realizada por el fundador de EasyJet al banco de alimentos de la ... ONG francesa Les Restos du Coeur (Restos del Corazón). «Quería ayudar de manera diferente«, dijo el empresario griego Stelios Haji-Ioannou sobre su iniciativa, que surgió tras unas reuniones que mantuvo con la asociación benéfica gala.

Según explica François Chantrait, director departamental de la organización, la idea surgió durante una conversación. «Este año, me comentó tomando un café que quería hacer algo diferente, más parecido a lo que hacía en Gran Bretaña, es decir, producir una gran cantidad de alimentos», señala a un medio local. Las latas, procedentes de la fábrica de Bonduelle en el norte de Francia, empezaron a distribuirse en septiembre. Chantrait señala que se trata de un alimento práctico para los beneficiarios y afirma que es «fácil de distribuir, apto para todas las restricciones dietéticas, inclusivo y listo para consumir. Se puede comer fuera de casa».

Con esta operación, cerca de 22.000 personas de Var y Alpes Marítimos recibirán ayuda alimentaria. Las primeras latas se entregaron a principios de septiembre y se distribuirán gradualmente por los departamentos de Var y Alpes Marítimos a lo largo de un año. El empresario Stelios Haji-Ioannou también sufraga los gastos de transporte que supone hacer llegar los alimentos a las personas necesitadas.