Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea

La víctima, de 34 años, sufrió graves lesiones y falleció tras ser evacuada al Hospital de Denia

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:41

Una mujer de 34 años falleció este viernes tras caer de una pequeña embarcación de recreo accidentalmente y sufrir diversas heridas al ser alcanzada debajo ... del agua por la hélice en aguas alicantinas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

