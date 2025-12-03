Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Torrijos, Toledo. R. C.

Una mujer muere apuñalada en un pueblo de Toledo a manos de su pareja

El agresor ha sido hospitalizado por heridas de arma blanca

J. M. L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:36

Comenta

Una mujer de 39 años de edad falleció este miércoles en Torrijos (Toledo) apuñalada por un hombre de 45 con el que mantenía una relación ... sentimental. El suceso ocurrió a última hora de la mañana en una vivienda situada en la calle Cirilo Montero de esta localidad de 14.000 habitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  3. 3 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  4. 4 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  5. 5 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  6. 6 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  7. 7 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  8. 8 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  9. 9 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  10. 10 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una mujer muere apuñalada en un pueblo de Toledo a manos de su pareja

Una mujer muere apuñalada en un pueblo de Toledo a manos de su pareja