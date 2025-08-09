Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos bomberos trabajan para apagar el fuego que ha calcinado la avioneta. CPB Valencia

Mueren dos personas tras estrellarse su avioneta en Valencia

El siniestro se ha producido en la zona del Pontón y la aeronave se ha calcinado por completo

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:15

Dos personas han muerto en un accidente de avioneta ocurrido este sábado por la mañana en Requena. El siniestro se ha producido sobre las 11: ... 25 horas en la zona del Pontón. Se ha movilizado una ambulancia SAMU, que sólo ha podido confirmar ambos fallecimientos.

