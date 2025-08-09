Mueren dos personas tras estrellarse su avioneta en Valencia

Dos personas han muerto en un accidente de avioneta ocurrido este sábado por la mañana en Requena. El siniestro se ha producido sobre las 11: ... 25 horas en la zona del Pontón. Se ha movilizado una ambulancia SAMU, que sólo ha podido confirmar ambos fallecimientos.

La avioneta había despegado del aeródromo de Requena y, tras el impacto, se ha calcinado por completo. El accidente ha tenido lugar en una zona agrícola ubicada entre Los Isidros y Los Duques, a la altura del kilómetro 443 de la N-332, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Centro de Coordinación de Emergencias.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso del accidente sobre las 11:25 y se han movilizado cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat y una autobomba, patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Requena y una unidad SAMU, según informa 'Las Provincias'.

Fuentes del Aeródromo de Requena confirman que el vuelo no pertenecía a la escuela de pilotos. Los bomberos han tenido que sofocar el incendio provocado por el accidente de la avioneta. La extinción ya ha finalizado y las investigaciones se quedan al cargo de la Guardia Civil.