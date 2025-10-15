Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
El incidente se ha registrado alrededor de las 15.30 horas por causas que se desconocen
Iratxe Astui y Ainhoa de las Heras
Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:51
Un niño de cinco años ha fallecido esta tarde en Bermeo al caer desde un balcón por causas que está investigando la Ertzaintza. El suceso ... se ha registrado en la calle Iparraguirre. Agentes de Inspecciones oculares de la Policía autonómica se han desplazado hasta el callejón para recoger evidencias que puedan explicar lo ocurrido.
Por el momento, se desconocen las circunstancias en que el pequeño ha podido precipitarse a la calle desde la vivienda.
El incidente se ha registrado alrededor de las 15.30 horas, según informa El Correo. Sanitarios de una ambulancia han intentado reanimar al crío, pero finalmente sólo han podido confirmar su fallecimiento.
