Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón

El incidente se ha registrado alrededor de las 15.30 horas por causas que se desconocen

Iratxe Astui y Ainhoa de las Heras

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:51

Un niño de cinco años ha fallecido esta tarde en Bermeo al caer desde un balcón por causas que está investigando la Ertzaintza. El suceso ... se ha registrado en la calle Iparraguirre. Agentes de Inspecciones oculares de la Policía autonómica se han desplazado hasta el callejón para recoger evidencias que puedan explicar lo ocurrido.

