Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lugar donde ha tenido lugar el accidente en Berriz Trafiko

Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya

El trágico siniestro se registró a las nueve menos cuarto de la noche en la N-634, en un polígono industrial próximo a una gasolinera de Cepsa

Ainhoa de las Heras

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:28

Comenta

La carretera se cobró este jueves la vida de otra persona. Un menor de edad que circulaba en bicicleta falleció y otro que iba junto ... a él resultó herido al ser atropellados por un autobús en Berriz, según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El trágico siniestro se registró a las nueve menos cuarto de la noche en el kilómetro 76.700 de la N-634, en un polígono industrial próximo a una gasolinera de Cepsa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  3. 3 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  4. 4 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  5. 5 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  8. 8 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  9. 9 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  10. 10 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya

Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya