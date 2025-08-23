Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier San Vicente era arqueólogo y participó en las labores de extinción de Cipérez. EFE

Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca

Se sintió mal tras participar en las labores de extinción, aunque la Junta niega que el fallecimiento sea por el incendio

Gaizka Lasa

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:19

Un hombre de 45 años, natural de Irín, falleció este martes en el hospital de Valladolid cinco días después de participar en las labores de ... extinción del incendio de Cipérez (Salamanca), municipio cercano a Monleras, su lugar habitual de residencia. El varón participó el jueves de la semana pasada en el operativo que luchó contra el fuego y, según sus allegados, ese día se empezó a encontrar mal, si bien en su entorno no imaginaban que los síntomas evolucionarían hasta el punto de costarle la muerte.

