Miguel Ricart sale de los calabozos tras su última detención en 2022. Eva Parey

Miguel Ricart elude una pena de dos años de cárcel por vender droga en un 'narcopiso' de Barcelona

El único condenado por el triple crimen de Alcàsser volverá a prisión si delinque otra vez en el plazo de dos años | El expresidiario pide perdón a un hermano de Anglés por incriminarle y reconoce que mintió en una entrevista

Javier Martínez

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:56

Miguel Ricart está jugando con fuego. Doce años después de que saliera del centro penitenciario de Herrera de la Mancha, el único condenado por el ... triple crimen de Alcàsser ha estado a punto de volver a prisión. El expresidiario ha eludido una pena de dos años de cárcel tras acordar la Audiencia Provincial de Barcelona la suspensión de la ejecución de la condena por un plazo de dos años. Si delinque otra vez durante ese tiempo volverá a dar con sus huesos en una celda, pero si no lo hace la pena quedará extinguida

