Una persona mayor camina por una calle. A. Aguilar

El 16% de los mayores, en riesgo de soledad no deseada

Un estudio señala que las principales tasas de soledad se dan entre los 55 y 59 años y en mujeres

C. P. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:03

El 16,2% de los mayores están en riesgo de soledad no deseada, según los resultados del informe Redes para la Vida, presentado este ... jueves por EmancipaTIC, una investigación que ha contado con el apoyo del Imserso y la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela. «La soledad no es una enfermedad, pero sí es una condición que la produce, un fenómeno que genera problemas de salud mental y física. Por ello es fundamental abordarla desde todos los frentes posibles», indica José Manuel Azorín, presidente de EmancipaTIC.

