Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Policía Nacional ya ha detenido al presunto homicida en el lugar del crimen. LP

Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental

La Policía Nacional ya ha arrestado al homicida, un hombre que está bajo tratamiento psiquiátrico

I. Cabanes

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:16

Comenta

Un nuevo crimen en la ciudad de Valencia en el cual, a la espera de la evolución de las investigaciones, un posible trastorno mental del ... presunto homicida está detrás de lo ocurrido. Un hombre ha sido detenido en la noche de este martes tras acabar a golpes con la vida de su compañero de piso en un piso de la plaza Arturo Piera de Valencia. Al parecer, el ataque se habría producido tras sufrir un brote de la enfermedad mental que padece y por la que estaba en tratamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  6. 6 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  7. 7 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  8. 8 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves
  9. 9 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  10. 10 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental

Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental