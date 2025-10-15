Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes

La firma de moda asegura que la incidencia no ha comprometido datos sensibles como información bancaria, documentos de identidad o credenciales de acceso

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:25

Comenta

Nuevo ciberataque dirigido a una firma de moda. Los ciberdelincuentes arremeten a cualquier sector con un alto volumen de transacciones, lo que convierte a la ... industria de la moda en un objetivo muy atractivo. En esta ocasión la víctima ha sido Mango. Y ha sido ella misma la que lo ha comunicado a través de una alerta masiva enviada por correo electrónico: «En línea con nuestro compromiso con la seguridad y privacidad de nuestros clientes, Mango quiere informarte que uno de los servicios de marketing externo ha sufrido un acceso no autorizado a determinados datos personales», reza la misiva remitida ayer martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  5. 5 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  8. 8 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja de Coín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes

Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes