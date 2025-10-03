Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un maestro imparte clase a sus alumnos de Primaria. F. Rodríguez

Los maestros de Primaria, entre los más satisfechos de Europa

Un estudio señala que más del 90% siente orgullo por su trabajo y disfruta de los retos que plantea la enseñanza, aunque un 83% se queja del exceso de alumnos por clase

C. P. S.

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:46

Comenta

La satisfacción de los maestros de Primaria en España con su vida profesional es elevada. La mayoría (96%) se siente con frecuencia (muy a ... menudo o a menudo) satisfecha con su profesión y siente orgullo por ella (97%), proporciones que sitúan los niveles de satisfacción y orgullo de los maestros españoles entre los más altos de Europa. Así lo muestran los últimos datos disponibles procedentes de una encuesta internacional de 2023 a los profesores de Matemáticas de los alumnos de 4º de Primaria, en el marco de TIMSS (Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias) y que han sido analizados por Funcas con motivo del Día Mundial de los Docentes, que se celebra este domingo 5 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  4. 4 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  5. 5 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  6. 6

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  7. 7 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  10. 10 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los maestros de Primaria, entre los más satisfechos de Europa

Los maestros de Primaria, entre los más satisfechos de Europa