La viceconsejera de Turismo del Gobierno del Principado, Lara Martínez, y el director de Madrid Fusión, Benjamín Lana, en las cocinas de la Laboral, donde presentaron Dreams Asturias. José Simal

Madrid Fusión Dreams plantea en Asturias los retos de la alimentación

Reúne el próximo martes en la Laboral de Gijón a referentes internacionales para reflexionar sobre la gastronomía social y la sostenibilidad actual

Jessica M. Puga

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:36

Madrid Fusión creó el escenario Dreams en 2024 para imaginar el futuro de la alimentación de la mano de las infinitas posibilidades que brindan la ... tecnología, la innovación y el ecosistema 'foodtech'. Después de dos ediciones celebrándose en la cumbre gastronómica madrileña, el espacio se muda y llega a Asturias. Lo hará el próximo martes, 28 de octubre, reuniendo en la Laboral de Gijón a referentes internacionales de diferentes ámbitos para reflexionar sobre los retos del planeta para alimentarse de forma sostenible en un contexto de recursos sobreexplotados.

