Madrid Fusión Dreams plantea en Asturias los retos de la alimentación

Madrid Fusión creó el escenario Dreams en 2024 para imaginar el futuro de la alimentación de la mano de las infinitas posibilidades que brindan la ... tecnología, la innovación y el ecosistema 'foodtech'. Después de dos ediciones celebrándose en la cumbre gastronómica madrileña, el espacio se muda y llega a Asturias. Lo hará el próximo martes, 28 de octubre, reuniendo en la Laboral de Gijón a referentes internacionales de diferentes ámbitos para reflexionar sobre los retos del planeta para alimentarse de forma sostenible en un contexto de recursos sobreexplotados.

Madrid Fusión Dreams Asturias abordará temáticas como la retrogastronomía, la agricultura regenerativa, la innovación tecnológica en la cocina y el campo, la memoria cultural en las recetas o el orgullo campesino. Será «un punto de encuentro inspirador pensado para la reflexión» en el que «se dará luz a muchas de las preguntas que nos planteamos, desafíos y soluciones», explicó la viceconsejera de Turismo del Gobierno del Principado, Lara Martínez, durante la presentación del programa hecha en las cocinas de la Laboral.

No pierde en la mudanza el enfoque novedoso tanto en contenido como en formato. Será en la sala de pinturas de la Laboral donde más de una veintena de profesionales cuenten y aprendan durante una intensísima jornada de conferencias y mesas redondas. «Esto va de interactuar y compartir ideas. Por eso no se plantea en un gran auditorio, sino alejado de los escenarios para poder interactuar cara a cara», apuntó Benjamín Lana, director de Madrid Fusión, acerca de «un hijo que aunque solo tiene dos años, ya se ha hecho mayor y se va de casa». Llega a Asturias, donde «el sector primario, el agroindustrial, el turismo y los problemas relacionados con una sociedad rural que deja de serlo, pero se resiste aún tienen presencia».

Dreams Asturias partirá de preguntas clave, ¿qué está pasando?, ¿hacia dónde vamos?, ¿cómo se recorre el camino? y ¿cuál es el rol de la gastronomía en el mundo del mañana?, abriendo así «una ventana al mañana», matizó Lana. Buscará darles respuesta con referentes mundiales en sus campos que aportarán sus miradas desde la alta cocina, la agricultura, la innovación tecnológica, el activismo social y la investigación histórica.

Nombres propios

Entre los ponentes están el brasileño David Hertz, cocinero, emprendedor social, joven líder global del Foro Económico Mundial, embajador de los Sistemas Alimentarios de la ONU y cofundador de Gastromotiva. Es una voz global en el movimiento por un sistema alimentario más justo y regenerativo y utiliza el poder de la comida para impulsar la inclusión social, la educación y la sostenibilidad.

También estará en Gijón Elizabeth Mpofu (Zimbabue), líder campesina global en la lucha por la soberanía alimentaria y los derechos de las mujeres rurales. Ha dedicado su vida a defender a los pequeños agricultores, especialmente a las mujeres y las comunidades indígenas, y aboga por la soberanía alimentaria como respuesta a las crisis climática y alimentaria.

Los cocineros Luis Alberto Lera (Castroverde de Campos, Zamora) y Nacho Manzano (La Salgar, Parres) compartirán mesa redonda bajo el lema 'Retrogastronomía: mirar al pasado para salvar el futuro' para reflexionar sobre cómo rescatar técnicas y saberes tradicionales puede convertirse en una herramienta para enfrentar los desafíos actuales. La memoria culinaria será clave también en 'La vigencia del recetario tradicional en la era foodtech', el debate que compartirán la escritora e investigadora gastronómica Rosa Tovar, la rescatadora de la cocina andaluza casi olvidada Charo Carmona y la guisandera asturiana María Busta. Entre las tres demostrarán cómo las recetas heredadas siguen siendo fundamentales incluso en un tiempo dominado por la innovación tecnológica.

La regeneración del paisaje y el papel sanador de la cocina serán el hilo conductor de la mesa redonda que compartan Vicent Guimerà (L'Antic Molí, Ulldecona, Tarragona) y João Rodrigues (Canalha, Lisboa). El tema se completará con intervenciones individuales, como la de la 'agroinfluencer' Elena Burillo (Zaragoza), que ha logrado visibilizar el orgullo campesino a través de redes sociales; Núria Madeo (Menorca), referente absoluto en agricultura regenerativa; la empresaria pionera en digitalización agrícola Mercedes Iborra (Valencia); Zineb Hattab, primera chef en obtener una estrella Michelin en un restaurante vegano en Suiza, y de las oportunidades del 'agrifood' hablarán Juan Francisco Delgado y la chilena Macarena Rodríguez