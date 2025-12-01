Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas

Luis Planas aclara que la peste porcina no afecta a humanos y buscará limitar «al máximo» el impacto económico

De los 400 certificados de exportación de porcino hay un tercio bloqueados

E. PRESS

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:20

Comenta

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha aclarado este sábado que la peste porcina africana que ha reaparecido en España en los ... últimos días no afecta a los seres humanos, pero ha admitido el impacto económico que tendrá para el sector y ha asegurado que peleará para limitarlo «al máximo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  3. 3 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  6. 6 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  7. 7 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  8. 8 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  9. 9

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  10. 10 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Luis Planas aclara que la peste porcina no afecta a humanos y buscará limitar «al máximo» el impacto económico

Luis Planas aclara que la peste porcina no afecta a humanos y buscará limitar «al máximo» el impacto económico