Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la localidad albaceteña de Letur un año después de la dana del 29 de octubre de 2024. EFE

Letur se ha recuperado casi al cien por cien un año después de ser arrasado por la dana

La dana causó seis muertes en este pueblo de Albacete, que vuelve a mirar al turismo

J.M.L.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:51

Comenta

La dana de hace un año también causó estragos en algunos municipios de Castilla-La Mancha. En Mira (Cuenca), localidad de 900 habitantes, murió una ... vecina de 88 años y la riada destrozó el centro de salud y un puente. Pero lo peor se vivió en Letur (Albacete), pueblo de 920 habitantes, donde murieron siete personas: tres hombres de 31, 37 y 43 años y tres mujeres de 38, 71 y 92 años. Ésta última, Dolores, estaba celebrando su cumpleaños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4 Posibles tornados y mangas marinas en una jornada con alerta amarilla por lluvia en Málaga
  5. 5 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  9. 9 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  10. 10

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Letur se ha recuperado casi al cien por cien un año después de ser arrasado por la dana

Letur se ha recuperado casi al cien por cien un año después de ser arrasado por la dana