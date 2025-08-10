Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una muestra de las muñecas chinas que arrasan. Adobe Stock

Labubu, la última 'epidemia' que vino de China

Fenómeno viral ·

'Influencers', 'tiktokers' y famosos convierten una pequeña muñeca china en un objeto de culto que alimenta la reventa y las falsificaciones

Izaskun Errazti

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:13

La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar». La reflexión que Forest Gump compartía con una mujer ... mientras ambos esperaban al autobús vale para los Labubus, los famosos muñecos llavero creados por la empresa china Pop Mart que se han convertido en todo un fenómeno friki y encierran parte de su atractivo en una caja sorpresa. Con apenas quince centímetros de altura y una estética de anime, son una suerte de duendecillos peludos, con nueve dientes puntiagudos, sonrisa traviesa y orejas tiesas que hacen las delicias de los coleccionistas. Todos hembras y de buen corazón, pertenecen a una tribu llamada The Monsters y constituyen los últimos de una larga estirpe de icónicos personajes coleccionables originarios de Asia, como Hello Kitty, Sonny Angel y Gudetama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  6. 6 Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes
  7. 7 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  8. 8 Denuncian ante la Guardia Civil un GPS oculto en un coche de la policía de Ojén
  9. 9 Dónde y cómo ver el Málaga-Betis del Trofeo Costa del Sol
  10. 10

    La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Labubu, la última 'epidemia' que vino de China

Labubu, la última &#039;epidemia&#039; que vino de China