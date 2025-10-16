Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los hechos se produjeron el pasado mes de diciembre en la puerta del centro penitenciario de Cáceres. HOY

Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres

El agente, que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida, colisionó con un coche de la Policía Nacional en la zona de acceso de la cárcel de la capital cacereña

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:10

Un agente de la Guardia Civil de Cáceres se enfrenta a una multa de 2.700 euros y la retirada del carné de conducir durante ... dos años por manejar un vehículo del cuerpo al que pertenece bajo los efectos del alcohol y provocar un accidente. Según el escrito de la Fiscalía Provincial de Cáceres el agente había ingerido bebidas alcohólicas «que mermaban sus facultades para la conducción», confundió la marcha del vehículo y al dar marcha atrás colisionó con un vehículo de la Policía Nacional en la puerta del centro penitenciario de Cáceres. El acusado se sienta este 16 de octubre en el banquillo de la Audiencia Provincial, donde se celebrará el jucio.

