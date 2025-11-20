Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jose Mari López

La Justicia vasca eleva a 88 años la pena al monitor de surf de Hondarribia condenado por abusos sexuales a once menores

El TSJPV considera que hubo intimidación y aumenta así la pena de 71 años y 5 meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa

A. M.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:49

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha elevado a 88 años y 5 meses de ... cárcel la pena de 71 años y 5 meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa al profesor de surf de Hondarribia por abusar sexualmente de once menores y por posesión de material de explotación sexual infantil.

