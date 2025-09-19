Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tribunal superior de justicia de Cataluña. R. C.

El TSJC avala la eutanasia de una joven, pero legitima al padre para recurrir

El proceso judicial para una muerte digna de Noelia se ha demorado ya 14 meses

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:47

Hace 14 meses que Noelia, una joven barcelonesa de 24 años con paraplejia, tenía que haber perdido la vida tras recibir la eutanasia que solicitó ... y que la administración catalana y la justicia autorizaron. Pero un largo pleito judicial iniciado por su padre ha paralizado de momento el proceso, que todo apunta a que seguirá saltando de instancia en instancia judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en su sala contencioso administrativa, ha avalado la muerte digna de Noelia, en una sentencia que puede acabar en el Tribunal Supremo.

