Julio Álamo celebra llegar al último toro de Osborne en Matsunoyama Onsen (Japón). J. A.

Julio Álamo culmina en Japón su viaje en busca del último toro de Osborne del planeta

El motoviajero madrileño cierra en Matsunoyama Onsen una travesía de más de dos meses por 11 países, un reto iniciado en 2017 que ha unido aventura, cultura y transformación personal

C. P. S.

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:20

El motoviajero madrileño Julio Álamo, alma del proyecto ToroEnMoto, ha alcanzado en Matsunoyama Onsen (Japón) el último toro de Osborne que queda en pie fuera ... de España, conocido como Black Symbol. Con este hito pone fin a una ruta de más de 21.000 kilómetros y 11 países que inició el pasado 3 de mayo en El Puerto de Santa María (Cádiz) y que ha recorrido a lomos de su Triumph Tiger 1200 Rally Explorer.

