Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotoilustración: El Correo

Luis

Juan Travesedo, el agente inmobiliario más 'cuqui'

Perfil ·

El vendedor de pisos más famoso de internet ha creado un estilo propio que se le aplaude y parodia a partes iguales. Más que colocar propiedades exclusivas, parece que las regala

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

Supermoreno, casi siempre calzando mocasines, vistiendo camisas desabrochadas, embutido en pantalones pitillo y luciendo gafas negras, hasta cuando muestra el interior de los 'desayunadores' de ... los pisos de alto standing que enseña en Madrid. Sin nada que ocultar, Juan Travesedo parece vivir instalado en un verano eterno con sus blazers a medida, con los que parece recién salido de algún yate, aunque él navegue casi exclusivamente por el interior de la elitista costa madrileña del barrio de Salamanca. Se hacen apuestas sobre si ha pisado alguna vez el extrarradio, mientras se ríe al confesar que llegó a Carabanchel en «coche y con GPS».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  5. 5

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  6. 6 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  7. 7 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  8. 8 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  9. 9

    El Real Club Mediterráneo negocia una prórroga para su sede de 40 años a cambio de tres millones
  10. 10 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juan Travesedo, el agente inmobiliario más 'cuqui'

Juan Travesedo, el agente inmobiliario más &#039;cuqui&#039;