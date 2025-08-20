Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante

Los tres detenidos estaban vinculados a una empresa inmobiliaria y se ganaron la confianza de la persona mayor, quien no contaba con un núcleo cercano | Accedieron a la casa mediante una llave falsa y le cambiaron todos los billetes que tenía por falsificaciones

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:09

Le acompañaban a la peluquería y a hacer actividades sociales. Incluso le invitaron dos días a un balneario. Esta fue la táctica que emplearon, presuntamente, ... tres personas, dos hombres y una mujer de entre 28 y 57 años, para acercarse a una mujer de 85 años, ganarse su confianza, y robarle de su propia casa en Alicante 120.000 euros.

