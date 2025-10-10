Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los diferentes focos que provocó supuestamente la rampa del camión de transporte de ganado. HOY

Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada

El Seprona también atribuye imprudencia a otras seis personas por presuntos delitos de incendio forestal en la provincia de Cáceres

R.H.

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:19

Comenta

a Guardia Civil investiga en la provincia de Cáceres a siete personas por imprudencia por presuntos delitos de incendio forestal. Los agentes, pertenecientes al servicio ... de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres, señalan que el origen de los fuegos que han esclarecido son diversos, desde un cañón detonador utilizado como espantapájaros hasta chispas provocadas por herramientas como una radial o por la fricción con el asfalto de la rampa desplegada de un vehículo de transporte de animales, tendidos eléctricos defectuosos o el uso de humo para la caza de conejos.

