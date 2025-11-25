Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Efe

Investigan una agresión sexual entre menores en un colegio de Madrid

Los padres del niño agredido, de seis años, han presentado una denuncia contra los supuestos agresores, de 11

C. P. S.

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:20

Comenta

La Guardia Civil está investigando una denuncia realizada por los padres de un niño de 6 años. Según informan, habría sido víctima de presuntas agresiones ... sexuales a manos de dos compañeros de su mismo colegio, aunque de cursos más avanzados. En concreto, los acusados tienen 11 años. La Fiscalía de Menores también ha abierto diligencias y la Consejería de Educación estudia si se han aplicado los protocolos de manera correcta.

