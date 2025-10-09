Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR

Investigadores malagueños descubren moléculas fluorescentes que brillan en el agua

Este avance permite ver mejor las células

Europa Press

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:21

Comenta

Nuevo avance con sello malagueño que combina ciencia de materiales y biomedicina. Un equipo de investigadores de los Departamentos de Química Física y Química Orgánica ... de la Universidad de Málaga y del Laboratorio de Dendrímeros Biomiméticos y Fotónica de Ibima Plataforma Bionand ha desarrollado una nueva familia de moléculas fluorescentes con aplicaciones prometedoras en el estudio de células vivas y la medicina del futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  4. 4 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  9. 9 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  10. 10 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Investigadores malagueños descubren moléculas fluorescentes que brillan en el agua

Investigadores malagueños descubren moléculas fluorescentes que brillan en el agua