Vehículo que conducía el hombre investigado. E. N.

Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse

El hombre, de 47 años, carecía del permiso de conducir por pérdida total de puntos y dio positivo en drogas

E. N.

Palencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un conductor de 47 años de edad y nacionalidad española por tres delitos: dos contra la seguridad ... vial, siendo uno por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas y otro por conducir careciendo del permiso de conducción por pérdida total de los puntos, y un tercero de hurto de uso de vehículo.

