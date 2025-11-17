Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos

La Ertzaintza ha puesto en su radar de protección a una mujer, viuda y madre de dos niños, tras padecer un supuesto calvario a manos ... de un conocido al que solicitó ayuda. Hace unos meses, ella se dirigió a este hombre para que le «ayudara con los papeles» y regularizar su situación administrativa. Y al principio todo fueron buenas palabras.

Incluso les hizo un hueco en un piso de Vitoria bajo su control. Sin embargo, desliza una ertzaina consultada, el ahora sospechoso «se quedó con su pensión de viudedad». Debido a ese control económico, esta mujer y sus pequeños «no tuvieron ni para comer» algunos días.

También controló sus movimientos. Restringió sus salidas a la calle y, según la denuncia de la víctima, la violó de manera «continuada» durante un tiempo aún por esclarecer. De hecho, ella «está embarazada».

Entre medias se cree que este hombre le grabó con un teléfono móvil al menos un vídeo en el que le «obligaba a sonreír» para dar una imagen de normalidad. Al parecer, y como medida de seguridad para evitar que desvelara la verdad, ella fue amenazada en varias ocasiones con que revelaría su situación «irregular». Dándole a entender que sería deportada de forma inmediata.

Los hijos pequeños de esta mujer, fruto de un matrimonio anterior, también habrían sufrido su ira. Se habría ensañado con ambos con el mismo fin; que ella permaneciera callada. Se escruta si les provocó pequeñas quemaduras en las manos al colocárselas a la fuerza en una placa vitrocerámica encendida.

Gracias a esas coacciones ahora en estudio logró su silencio a lo largo de «meses». Hasta que a principios de la semana pasada, la mujer denunció ante la Policía autonómica. Efectivos de la comisaría de Portal de Foronda localizaron y detuvieron poco después al varón.

Órdenes de alejamiento

El miércoles, el sospechoso quedó a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria. Según ha sabido este periódico, esa misma jornada y tras oír a las partes, el juez de refuerzo, Ángel Martín, decidió ponerle en libertad con medidas cautelares. Éstas consisten en el veto de acercarse o comunicarse con la víctima principal y con los dos menores de edad.

«Desde entonces, la mujer ha recibido llamadas de la familia de él desde Pakistán -país del que son originarios- amenazándole para que retire la denuncia», aseguran fuentes de la investigación policial. De ahí el dispositivo de seguridad abierto por la Ertzaintza para preservar la seguridad de la madre y sus hijos.