Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una patrulla de la Ertzaintza en una intervención ajena a la información.

Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos

El miércoles, el sospechoso quedó a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria

David González

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:37

Comenta

La Ertzaintza ha puesto en su radar de protección a una mujer, viuda y madre de dos niños, tras padecer un supuesto calvario a manos ... de un conocido al que solicitó ayuda. Hace unos meses, ella se dirigió a este hombre para que le «ayudara con los papeles» y regularizar su situación administrativa. Y al principio todo fueron buenas palabras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  2. 2 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  8. 8 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  9. 9 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes
  10. 10 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos

Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos