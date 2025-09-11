Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El JWST capturó recientemente una imagen de un chorro estelar de gran tamaño en las afueras de la Vía Láctea NASA, ESA, CSA, STScI, Yu Cheng (NAOJ)

Así es el inmenso chorro protoestelar en los confines de la Vía Láctea que ha captado el telescopio James Webb

En el equipo investigador ha participado el Instituto de Astrofísica de Andalucía

Europa Press

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:01

El telescopio espacial James Webb ha descubierto un inmenso chorro protoestelar en los confines de la Vía Láctea, lo cual ha permitido a un equipo ... investigador en el que ha participado el Instituto de Astrofísica de Andalucía, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (IAA-CSIC) poner a prueba las teorías sobre la formación de estrellas masivas

