Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante. Shootori

El infierno de una niña rusa en Dénia: su padrastro, a prisión por años de abusos sexuales

La Audiencia Provincial le impone nueve años y medio de cárcel y una indemnización de 40.000 euros por los daños morales causados

Alejandro Hernández

Alicante

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:53

Comenta

Durante tres años, una menor que había llegado a España desde Rusia en busca de una vida mejor soportó en silencio los abusos de quien ... debía protegerla. La Audiencia de Alicante ha impuesto nueve años y medio de prisión al hombre que, aprovechando la convivencia familiar, convirtió su casa en un lugar de miedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  5. 5 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  6. 6

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  9. 9

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El infierno de una niña rusa en Dénia: su padrastro, a prisión por años de abusos sexuales

El infierno de una niña rusa en Dénia: su padrastro, a prisión por años de abusos sexuales