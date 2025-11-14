Un incendio en Segovia deja cuatro heridos y obliga a desalojar a un centenar de vecinos

El incendio declarado esta mañana en San Rafael ha obligado a evacuar de manera preventiva una manzana completa del núcleo urbano ante la elevada toxicidad ... del humo que continúa extendiéndose por varias calles próximas al foco del fuego. La medida, adoptada por los equipos de emergencia y comunicada por el Ayuntamiento de El Espinar, afecta a los residentes del Paseo del Apeadero, las viviendas cercanas al río Gudillos, la calle Escolar y las inmediaciones de la calle Lozano, que han tenido que abandonar sus casas de forma ordenada. Se calcula que hay alrededor de un centenar de vecinos afectados.

El avisó saltó a las 08:56 horas, cuando el 112 recibió la llamada alertando de un incendio en una vivienda situada en el número 45 de la avenida Alto del León, en la travesía de San Rafael. Las llamas, según las primeras investigaciones, se originaron en la zona baja del inmueble y se propagaron rápidamente al piso superior, afectando a un taller y al antiguo bar La Serrata. El fuego generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del núcleo, lo que obligó a extremar las precauciones y a movilizar un amplio dispositivo de emergencias.

En la zona trabajan de forma coordinada Bomberos de Segovia, Guardia Civil, Policía Local de El Espinar, personal municipal y refuerzos de Castellana de Autopistas con apoyo de un vehículo cisterna. El equipo médico de Sacyl ha atendido a cuatro personas por inhalación de humo: dos mujeres que se encontraban en la vivienda y dos agentes de la Guardia Civil que accedieron al edificio para colaborar en las labores de desalojo.

«La situación se encuentra controlada, pero los bomberos desconocen el origen de las llamas. En un principio creían que el origen se encontraba en el comercio de la primera planta, pero han visto que no existe conexión con el piso de arriba, ni con el de abajo», explica el concejal de Seguridad y teniente de alcalde del núcleo de San Rafael, Javier Hernando. «El problema que estamos teniendo es el viento, que aviva las llamas del tejado. Los bomberos nos han recomendado desalojar la zona por la toxicidad del humo. En estos momentos ya ha salido todo el mundo de sus casas y están siendo realojados».

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos evacuados la oficina municipal y el pabellón, aunque, según detalla Hernando, «casi todo el mundo está buscando ayuda en casas de familiares». La prioridad, insisten desde el Consistorio, es mantener alejados a los residentes de la nube de humo que se desplaza por la zona y evitar que permanezcan en espacios abiertos expuestos a la contaminación.

Las autoridades han pedido a la población que recoja únicamente documentación básica y medicación habitual antes de abandonar sus viviendas, que cierre puertas y ventanas y que siga en todo momento las indicaciones de los operativos, evitando el uso de vehículos privados si así se requiere. Al resto de vecinos se les recomienda permanecer en casa con las ventanas cerradas y no acceder a las calles afectadas para no interferir en el trabajo de los equipos de emergencia.

El incendio está generando además importantes problemas de circulación. «Por ahora el tráfico se encuentra cortado, lo que está provocando grandes retenciones en ambos sentidos», reconoce el teniente de alcalde. La DGT ha informado del corte total del tráfico en los accesos al núcleo, con varios kilómetros de colas. Sobre el mediodía se ha abierto al tráfico uno de los carriles de la travesía.

Aunque el fuego está ya contenido, los daños materiales son muy importantes. «En cuanto las llamas estén sofocadas y el edificio sea seguro, los bomberos entrarán para buscar el origen, pero podemos decir que la vivienda se encuentra totalmente quemada», concluye Hernando.