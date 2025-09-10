Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de las obras de afianzamiento de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio. EP

El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba se originó de forma accidental por una barredora eléctrica

El informe de la Policía Científica descarta causas intencionadas y confirma que los daños, concentrados en un 1% del monumento, están en fase avanzada de reparación

EP

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:18

El informe de la Policía Científica sobre el origen del incendio en una capilla de la Mezquita-Catedral de Córdoba a principios de agosto concluye ... que el fuego se inició de manera accidental, teniendo como foco una barredora eléctrica que se encontraba almacenada en el edificio patrimonial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  5. 5 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  6. 6 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  7. 7 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  8. 8

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  9. 9

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  10. 10 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba se originó de forma accidental por una barredora eléctrica

El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba se originó de forma accidental por una barredora eléctrica