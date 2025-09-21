Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista este domingo de los efectos del incendio forestal que afecta al concello de Pantón (Lugo). Efe

El incendio forestal de Lugo tiene el punto «más conflictivo» en la zona del cañón del Sil

Los efectivos trabajan para estabilizarlo tras haber quemado ya más de 2.000 hectáreas

EP

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:50

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha explicado que la situación en el incendio forestal de Pantón, que ha arrasado ya más de ... 2.000 hectáreas, «está bastante estable» tanto en este municipio como en el de Sober y el punto «más conflictivo» se concentra en la zona del cañón del Sil.

