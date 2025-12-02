Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del edificio incendiado. Ayuntamiento de Toledo

Seis heridos por el incendio en una vivienda de Toledo

El aviso se ha dado pasadas las nueve cuando se ha iniciado el fuego en el primer piso del inmueble

J. M. L.

Toledo

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:36

Comenta

Los bomberos de Toledo y la Policía Nacional investigan las causas de una explosión en un piso de la capital castellano-manchega que este martes ... obligó a evacuar al Hospital Universitario de Toledo a varias personas por inhalación de humo, entre ellas dos policías y dos menores de edad. Además, tuvo que ser trasladado al centro médico un hombre de 52 años, habitante del piso donde se inició el fuego, con heridas leves y crisis de ansiedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  3. 3 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  4. 4 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  5. 5 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  6. 6 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  7. 7 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  8. 8 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  9. 9 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  10. 10 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Seis heridos por el incendio en una vivienda de Toledo

Seis heridos por el incendio en una vivienda de Toledo