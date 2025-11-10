Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991

Nuevas pruebas de ADN permiten a la Guardia Civil poner nombre y apellidos a la víctima, vecina de Avilés, cuya desaparición denunció su madre en 1995. La Policía detuvo en su día al autor del crimen después de que su pareja denunciase los hechos tras una discusión

María Báscones

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:03

Su asesinato tuvo lugar un 6 de enero de 1991 en Barros, en Langreo, cuando tenía 24 años. Gracias a las nuevas técnicas de ADN, ... la Guardia Civil ha logrado identificar su cadáver 34 años después.

