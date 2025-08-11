Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento en el que el joven se tira a las vías del metro. E. C.

«Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»

Una persecución en la estación del Casco Viejo a media mañana se salda con un joven herido por cortes y contusiones

María de Maintenant

María de Maintenant

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:58

Un joven se lanzó a las vías del metro en la estación del Casco Viejo este domingo a mediodía. Lo hizo al escapar de otro ... que le perseguía con un arma blanca. En medio de las carreras, dos mujeres que esperaban en los andenes acabaron por los suelos. La peor parte se la llevó el chaval que estaba siendo perseguido, que acabó con una rodilla rota y cortes en una mano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  3. 3 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  4. 4 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  5. 5 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  6. 6 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  7. 7 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  8. 8 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  9. 9

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta
  10. 10

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»

«Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»