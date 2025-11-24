Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El actor Pedro Pascal es lo que se entiende por 'hombre performativo'. EFE

El 'hombre performativo', ¿un fraude vestido de aliado?

El fenómeno viral que enfrenta estética y autenticidad a la vez reabre el debate sobre los nuevos códigos masculinos

J. Munduate

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:27

Aunque muchas tendencias de las redes sociales son efímeras, algunas se consolidan en el algoritmo de Instagram o TikTok. Otras, en cambio, consiguen dar el ... salto fuera de las pantallas, se cuelan en el debate público y llegan incluso a instalarse, aunque sea temporalmente, en nuestro vocabulario. En los últimos meses ha surgido un neologismo nacido precisamente de estas microtendencias. Se trata del 'performative male', que describe a un arquetipo masculino que se ha vuelto especialmente viral. Para quienes no lo ubiquen, se refiere a hombres que adoptan gustos, intereses o valores asociados tradicionalmente a lo femenino: leer literatura feminista, llevar bolsas de tela adornadas con accesorios -mejor aún si incluyen un muñeco labubu- y escuchar a artistas como Lorde o Lana del Rey.

