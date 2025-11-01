Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos de Lleida EP

Un hombre muere en el incendio de un edificio en Lleida

Todos los vecinos de las plantas inferiores fueron desalojados y no han podido pasar la noche en sus casas

EP

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

Un hombre ha muerto la madrugada de este sábado en el incendio de un edificio en la calle Comtes d'Urgell en Lleida, que afectaba ... a la sexta planta del inmueble y por el cual ninguna otra persona ha resultado herida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  7. 7 Víctor Aldama pide al juez Pedraz que le permita vender un edificio en Málaga para pagar un préstamo
  8. 8

    El Real Club Mediterráneo negocia una prórroga para su sede de 40 años a cambio de tres millones
  9. 9 Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga
  10. 10 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un hombre muere en el incendio de un edificio en Lleida

Un hombre muere en el incendio de un edificio en Lleida