Imagen de la detención del presunto autor del apuñalamiento mortal en Siete Puertas. Cober

El hombre que acuchilló a su madre en Canarias: «Fui yo quien la mató, ella me hacía brujería»

El hombre reconoció que le tuvo que «dar fuerte porque me costó matarla»

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:17

El hombre que presuntamente mató a cuchilladas a su madre en el barrio de Siete Puertas, en Las Palmas de Gran Canaria, en la noche ... de este lunes, reconoció a la Policía Local los hechos y los justificó en que estaba siendo objeto de «brujería» por parte de su madre, de 78 años. «Fui yo quien la maté agente, fui yo quien llamé», le dijo a los agentes de la Policía Local que se personaron en el lugar en respuesta a su llamada, «ella me hacía brujería desde pequeño y ahora me lo sigue haciendo con la pareja nueva, ya no podía más, me tenían loco y no podía más».

