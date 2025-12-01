Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Unos investigadores de Vall d´Hebron investigan sobre VIH. EFE

Los heterosexuales son los que más desarrollan el SIDA en España

El año pasado se diagnosticaron 3.340 casos de VIH, sobre todo entre 'hombres que tienen sexo con otros hombres', con una edad media de 36 años. Hoy es el Día Mundial del SIDA

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:36

Comenta

Hubo 3.340 nuevos diagnósticos de VIH el año pasado en España. Unos 7,4 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra que se ... mantiene estable en la última década, y descendente desde que se llevan registros, según los datos más recientes, recopilados en el informe 'Vigilancia epidemiológica del VIH y SIDA en España', publicado por el Ministerio de Sanidad en junio de este año. La mayoría (85%) de los nuevos contagiados era hombre entre los 29 y los 45 años (una edad media de 36 años). Algo más de la mitad (54%) fueron 'hombres que tienen sexo con otros hombres', como los denomina la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad y un tercio (28,7%) eran hombres y mujeres heterosexuales.

