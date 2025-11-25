«A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»

«Una cosa es que se te muera tu hermana cuando está con unos amigos, y otra es todo este embrollo para intentar taparlo, la ... verdad es que te hace pensar lo peor». Son las palabras de Fede, el hermano de Flor Bollini, una mujer de 44 años que fue hallada muerta con graves quemaduras en una sauna durante una fiesta en una villa privada de un millonario sueco en Ibiza. Las extrañas circunstancias que rodean su fallecimiento, ocurrido la noche del 13 al 14 de octubre de 2024, y un anillo inteligente que desmonta el relato único dado por las cinco personas que estaban en la casa interrogadas en su día, han obligado al Juzgado de Instrucción número dos de Ibiza a reabrir la causa.

La lucha judicial de la familia de Flor Bollini para esclarecer qué pasó realmente esa noche solo acaba de comenzar, y el primer paso una vez logrado que reabran la investigación, a través de su abogado, el penalista valenciano Vicente Monzó, ha sido solicitar que se cite como investigados a los tres hombres y dos mujeres que estaban en la villa cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar y al matrimonio que presuntamente se quedó las pertenencias de la fallecida.

Las teorías sobre qué sucedió son muchas, desde un homicidio por imprudencia grave al haberla dejado olvidada en la sauna durante más de una hora pese a saber que Flor presentaba problemas cardíacos -según los propios sospechosos han manifestado- y había consumido sustancias estupefacientes. O incluso una presunta muerte dolosa tras una discusión, «y que la empujaran a la caldera, dejándola luego allí», introduce su hermano como hipótesis para explicar las graves quemaduras en el lado izquierdo de su cuerpo.

«Lo que es un hecho es que el cuerpo lo manipularon, lo movieron de sitio, y que allí estaban todos drogados cuando llegó el forense», sostiene Fede. «A mi hermana la mataron y trataron de hacerla pasar por una drogadicta», insiste. El examen preliminar de autopsia, «viciado por las manifestaciones de los testigos», según señala la acusación particular, determinó que se trataba de una muerte violenta de tipo de accidental por muerte súbita cardíaca «en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes».

Posiblemente, y aunque los resultados de toxicología no hallaron índices letales de sustancias estupefacientes que componen el tusi -droga que tomó la víctima o le suministraron-, habrían conseguido su propósito, de no ser por el anillo inteligente Oura Ring, que portaba Flor y que monitoriza las pulsaciones, el cual fija la hora de la muerte poco antes de la medianoche, dos horas antes de la llamada a los servicios de emergencias 112. «Intentaron quitarle el anillo para no dejar pruebas, pero como la mano estaba quemada no pudieron sacarlo», explica Fede. Posteriormente también trataron de hacerse con él una vez incinerado el cadáver. «Estaban desesperados por recuperar el anillo».

Las prisas para incinerarla

Otra de las cuestiones que llama la atención e indigna a partes iguales a la familia de Flor es cómo el juzgado entregó el cuerpo a una de las sospechosas «en calidad de amiga» y autorizó su incineración apenas cuatro días después de su fallecimiento. «No sabemos siquiera si las cenizas que le trajeron a mi madre son de ella o no», reconoce el hermano, que ha ido a pedir explicaciones al juzgado más de 30 veces en este año de pesquisas «y nunca me atendieron».

«La justicia española tampoco se puso en contacto con el consulado italiano», nacionalidad de la fallecida, aunque sus orígenes y familia sean argentinos. Actualmente Flor tenía fijada su residencia en Miami, pero no paraba quieta y cada vez estaba en una parte del mundo. Desde principios de junio se había ido a Ibiza y estaba barajando mudarse allí. Mientras tanto estaba en casa de un matrimonio, a los que también se pretende citar como investigados.

De hecho, otro de los presuntos delitos que aprecia la acusación es el hurto, ya que todas las pertenencias de Flor han desaparecido. «Hasta la gargantilla de la abuela se llevaron», añade Fede. De igual modo, sus dispositivos electrónicos fueron localizados en Irlanda, y se usaron sus contraseñas para acceder a ellos.

La chamana de los empresarios de éxito

«Mi hermana siempre ha llevado una vida de ensueño y eso genera mucha envidia», explica Fede sobre cómo era Flor, a la que describe como «muy generosa y una profesional en lo que hacía». En 2019 Flor fundó Nanaheals, con una inversión de dos millones de dólares, junto a un socio, con el fin del estudio y tratamiento terapéutico con sustancias psicodélicas. Una plataforma pionera buscando soluciones a problemas de salud mental por la que la revista Fortune la bautizó como «la chamana de los empresarios de éxito». Esto fue aprovechado también por los interrogados para introducir la idea de que en la sauna estaría realizando algún tipo de ritual del sapo bufo, aunque los informes toxicológicos descartaron la presencia en el organismo de dicha toxina.