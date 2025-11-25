Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

«A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»

La familia de Flor Bollini, una mujer que fue hallada muerta en una sauna de Ibiza, detalla las irregularidades en el proceso como haber autorizado a una amiga a incinerar el cuerpo cuatro días después de su fallecimiento

Ignacio Cabanes

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:44

«Una cosa es que se te muera tu hermana cuando está con unos amigos, y otra es todo este embrollo para intentar taparlo, la ... verdad es que te hace pensar lo peor». Son las palabras de Fede, el hermano de Flor Bollini, una mujer de 44 años que fue hallada muerta con graves quemaduras en una sauna durante una fiesta en una villa privada de un millonario sueco en Ibiza. Las extrañas circunstancias que rodean su fallecimiento, ocurrido la noche del 13 al 14 de octubre de 2024, y un anillo inteligente que desmonta el relato único dado por las cinco personas que estaban en la casa interrogadas en su día, han obligado al Juzgado de Instrucción número dos de Ibiza a reabrir la causa.

