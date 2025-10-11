Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jon Elkann, presidente de Ferrari, durante el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. A. V.

La herencia envenenada de los Agnelli

Denuncias, multas millonarias y cuadros robados en la pelea por el poder entre la familia italiana que impulsó Fiat y hoy controla Stellantis, Ferrari y Philips

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:10

Italia lleva siendo una República desde 1946, pero eso no le impide contar con su propia 'familia real'. No se trata de los Saboya, a ... la que pertenecieron los últimos monarcas del país y que han acabado convertidos en personajes de medio pelo del mundo de la farándula, sino de una estirpe que, sin necesidad de entrar en política, quitaba y ponía ministros a su antojo, todavía hoy controla una de las empresas más importantes del país y que, como todos los 'royal', se despellejan entre ellos para repartirse la herencia o el poder.

