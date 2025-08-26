Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de un intervención de la Guardia Civil. L. P.

Hallan muerto con golpes en el cráneo a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Valencia

Un familiar encontró el cuerpo desnudo de la víctima con signos de violencia, y la Guardia Civil se hace cargo de la investigación de lo que parece un crimen

Javier Martínez / Ignacio Cabanes

Martes, 26 de agosto 2025, 09:38

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la causa de la muerte de un subinspector retirado de la Policía Nacional, Adelino L. M., ... de 60 años de edad, cuyo cadáver fue hallado con signos de violencia este lunes por la tarde en su domicilio en la localidad valenciana de Ribarroja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

