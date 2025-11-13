Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón Las primeras investigaciones apuntan a una muerte por ingesta de sustancias tóxicas

Imagen de la calle Orán, en el barrio gijonés de Pumarín.

Olaya Suárez Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:40 Comenta Compartir

La Policía halla el cadáver de una joven de 21 años en un descampado de Gijón. El cuerpo fue localizado de madrugada en un solar ... de la calle Orán, junto al centro de salud de Pumarín. Fue un testigo el que alertó a la Policía Local de la presencia de una joven, aparentemente fallecida. Hasta el lugar se trasladaron varios agentes, quienes al comprobar que se trataba de un fallecimiento avisaron de inmediato a la Comisaría de la Policía Nacional, que se encarga ahora de la investigación.

Los restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Oviedo con el objeto de practicarle la autopsia y determinar si existen indicios de criminalidad. La joven era natural de Navia, si bien residía en Gijón, donde estaba estudiando.

