Imagen de la calle Orán, en el barrio gijonés de Pumarín. Citoula

Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Las primeras investigaciones apuntan a una muerte por ingesta de sustancias tóxicas

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:40

La Policía halla el cadáver de una joven de 21 años en un descampado de Gijón. El cuerpo fue localizado de madrugada en un solar ... de la calle Orán, junto al centro de salud de Pumarín. Fue un testigo el que alertó a la Policía Local de la presencia de una joven, aparentemente fallecida. Hasta el lugar se trasladaron varios agentes, quienes al comprobar que se trataba de un fallecimiento avisaron de inmediato a la Comisaría de la Policía Nacional, que se encarga ahora de la investigación.

