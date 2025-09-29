Hallan el cadáver de un hombre con signos de violencia en El Ejido

El cuerpo de un hombre de 54 años ha aparecido sin vida y con signos de violencia en el interior del maletero de un coche ... en la barriada de San Agustín, en El Ejido. Por el momento, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de su muerte.

Los hechos ocurrían durante la madrugada de este lunes, cuando los agentes del Instituto Armado montaron un dispositivo para tratar de dar con el paradero de la víctima mortal, Antonio Campos, cuya familia había denunciado su desaparición el pasado sábado, 27 de septiembre a las 21:00 horas en Berja, ya que no lograban contactar con él.

El varón, funcionario del Ayuntamiento de Berja, fue visto por última vez a las 21:00 horas del sábado, cuando viajaba en un Volkswagen Passat de color blanco. Desde entonces, vecinos de la localidad virgitana se habían movilizado para tratar de ayudar a la familia de la víctima.

Este trágico desenlace ha despertado una profunda conmoción en Berja. El historiador Campos Reyes, es, entre otras, el autor de la obra 'Nuestra Señora de Gádor Coronada. Compendio histórico de la devoción a la patrona de Berja', un libro monográfico sobre la patrona de los virgitanos editado en 2019. «La patrona de Berja, que es una de las grandes devociones de la Andalucía oriental, merecía tener una obra de este calibre que compendiase su historia y devoción», reconoció entonces.