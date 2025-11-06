Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lula da Silva, a la izquierda, anfitrión de la COP30, se retira tras saludar y dar la palabra a Antonio Guterres en la cumbre. AFP

Guterres, en la Cumbre del Clima de Brasil: «La historia recordará lo que aquí se decida»

El secretario general de la ONU clama un año más ante los jefes de Estado, en vísperas del inicio de la 30ª edición de la COP, celebrada en Belém

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

La Cumbre del Clima acoge a partir del próximo lunes en el estado brasileño de Belém la 30ª edición de las negociaciones intergubernamentales de la ... ONU destinadas a alcanzar compromisos que ayuden a frenar el calentamiento global del planeta. Antes, ayer y hoy, tanto el país anfitrión, representado por el presidente del país Luiz Inacio Lula da Silva, como el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dieron la bienvenida a los Jefes de Estado ya reunidos. Este año, la ausencia de los líderes de las potencias más contaminantes, Estados Unidos, Rusia, India y China, marcará la viabilidad de los acuedos alcanzados cuando esta cumbre (COP30) acabe el próximo día 21.

