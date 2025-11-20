Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

E. C.

Pobreza infantil: la urgencia de actuar

Los menores de edad tienen casi el doble de probabilidades que los adultos de vivir en la pobreza

Gustavo Suárez-Pertierra

Presidente de UNICEF España

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

España es un lugar de niñas y niños pobres. Desde hace décadas, nuestro país se mueve en una tasa de pobreza infantil que nunca ha ... sido inferior al 24 %. En las crisis y en los periodos de bonanza, con gobiernos de izquierdas o de derechas, conservadores o liberales, la pobreza infantil ha sido, y sigue siendo, una asignatura pendiente que ha dejado atrás a varias generaciones y que seguirá haciéndolo si no se ponen en marcha medidas urgentes. La pobreza infantil en España no puede seguir esperando.

